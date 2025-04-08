Омск-Информ
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·Общество

Работы стартовали на 7-й Северной и Заозерной.
В Омске начался ремонт на улицах 7-я Северная и Заозерная. Там обновят асфальт, тротуары, бордюры, знаки и разметку.
Как сообщалось ранее, в 2025 году на ремонт дорог в регионе выделили 724 млн рублей. На эти деньги в городе в порядок приведут улицы Воровского, Ленина, 7-ю Северную, Заозерную и участок Герцена от Интернациональной до Октябрьской.
·Общество

Работы стартовали на 7-й Северной и Заозерной.
В Омске начался ремонт на улицах 7-я Северная и Заозерная. Там обновят асфальт, тротуары, бордюры, знаки и разметку.
Как сообщалось ранее, в 2025 году на ремонт дорог в регионе выделили 724 млн рублей. На эти деньги в городе в порядок приведут улицы Воровского, Ленина, 7-ю Северную, Заозерную и участок Герцена от Интернациональной до Октябрьской.