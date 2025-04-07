Бюджет на эти цели составил 724 миллиона рублей.

Сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции замдиректора департамента городского хозяйства Омска Асхат Сабитов рассказал, какие дороги отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

– Ранее проект назывался «Безопасные качественные дороги». На эти цели у нас на 2025 год предусмотрены 724 миллиона рублей. Основные средства – это областной бюджет 90 процентов и 10 процентов – доля города. Мы приведем в порядок 5 автомобильных дорог: улица Воровского, улица Ленина, 7-я Северная, Заозерная и участок Герцена от Интернациональной до Октябрьской, участок, который мы не захватили в предыдущие годы, – рассказал замдиректора департамента городского хозяйства.

Представитель ведомства уточнил, что предстоящий ремонт дорог будет включать не только асфальтирование, но и другие важные элементы, такие как: замена тротуарной плитки, установка новых бордюров, обновление дорожной разметки и знаков. Все контракты с подрядчиками были подписаны заранее, вплоть до 2025 года. Благодаря чему часть ремонтных работ уже началась в прошлом году, например, на улице Заозерной. В этом сезоне подрядчики приступили к делу с начала весны: сейчас идут подготовительные работы на 7-й Северной, где снимается старое покрытие и демонтируются старые бордюры. Вскоре работы распространятся и на другие участки города.