Омск-Информ
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·Спорт

По данным инсайдеров, хоккейный клуб продлит контракт с главным тренером до 2027 года.

Главный тренер Ги Буше готовится продлить контракт с омским «Авангардом». Как сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники, ведутся переговоры, чтобы подписать 53-летнего канадского специалиста до завершения сезона 2026/27. Зарплата наставника по новому соглашению составит 150 миллионов рублей.

Ги Буше возглавил омский клуб в ноябре 2024 года. Под его началом «Авангард» занял шестую позицию в Восточной конференции КХЛ. В матчах плей-офф «ястребы» добрались до четвертьфинала, где в семи играх проиграли «Локомотиву» со счетом 3:4.

8080Алексей Новиков
·Спорт

По данным инсайдеров, хоккейный клуб продлит контракт с главным тренером до 2027 года.

Главный тренер Ги Буше готовится продлить контракт с омским «Авангардом». Как сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники, ведутся переговоры, чтобы подписать 53-летнего канадского специалиста до завершения сезона 2026/27. Зарплата наставника по новому соглашению составит 150 миллионов рублей.

Ги Буше возглавил омский клуб в ноябре 2024 года. Под его началом «Авангард» занял шестую позицию в Восточной конференции КХЛ. В матчах плей-офф «ястребы» добрались до четвертьфинала, где в семи играх проиграли «Локомотиву» со счетом 3:4.

8080Алексей Новиков