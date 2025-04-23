В решающей игре «ястребы» выложились на сто процентов, но соперник был немного лучше.

В Ярославле завершился седьмой, решающий, матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и омским «Авангардом». Победу во втором овертайме одержали хозяева льда – 3:2.

«Ястребы» крайне инертно провели первый и второй периоды, пропустив по шайбе в каждой двадцатиминутке. От большего количества голов «Авангард» спас вратарь Никита Серебряков, творивший настоящие чудеса на последнем рубеже.

Гости мощно начали третий период, обрушив вал атак на ворота Даниила Исаева. И такая активность дала результат: защитник Евгений Кулик забил в третьем матче подряд! Чудо-пас из-за ворот, как и в игре №6, ему снова выдал омский кудесник Владимир Ткачев.

«Авангард» продолжил атаковать большими силами, но сравнять счет долго не получалось. За 2:45 до конца основного времени главный тренер «ястребов» Ги Буше взял тайм-аут и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Омичи выиграли вбрасывание в зоне соперника, Владимир Ткачев отдал на синюю линию капитану Дамиру Шарипзянову, тот мощно бросил, а Константин Окулов грамотно подправил шайбу в ворота Исаева. На все про все у «ястребов» ушло 11 секунд!

Судьба матча решилась во втором овертайме. Третий, победный, гол забил нападающий «Локомотива» Александр Полунин. Серию со счетом 4:3 забирает Ярославль.

Несмотря на обидное поражение, омичам не в чем себя упрекнуть: команда Ги Буше выложилась на все 100 процентов, но соперник был немного лучше. «Авангард» завершает сезон с высоко поднятой головой. Это тот случай, когда проигравший все равно победитель.