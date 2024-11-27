Тренер будет работать с «ястребами» до конца сезона 2025/2026.

Омский «Авангард» заключил контракт с 53-летним канадским тренером Ги Буше до конца сезона 2025/26. Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Буше в Омск. Планируется, что он примет команду в первой половине декабря.

Буше начал тренерскую карьеру в конце 90-х годов в лигах QMJHL и QMAAA. Там он занимал должности помощника главного тренера и главного тренера в разных командах. В сезоне 2009/10 стал главным тренером клуба AHL «Гамильтон Бульдогз», затем с 2011 по 2013 год руководил клубом НХЛ «Тампа Бей Лайтнинг».

С 2013 по 2016 год Ги Буше тренировал швейцарский клуб «Берн». После чего вернулся в НХЛ и провел три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне 2023/24 работал помощником главного тренера в «Торонто Мейпл Лифс».

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»