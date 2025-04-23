Назван топ-5 регионов, жители которых предпочитают омскую недвижимость.

В Управлении Росреестра по Омской области сообщили, что из других регионов России в первом квартале 2025 года в Омскую область поступило 337 заявлений на оформление недвижимости, что на 29 % превышает количество запросов от омичей (262 заявления). Причем спрос на омскую недвижимость среди иногородних покупателей вырос на 29 % по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Первое место уверенно удерживает Томская область с 91 заявлением (27 % от общего числа). Лидирующая позиция обусловлена подачей юридическим лицам из Томской области двух массовых заявок на регистрацию прав собственности на 85 квартир в новостройке Омска.

Вторую строчку сохраняет Москва и Московская область с 49 заявлениями (15 % от общего числа экстерриториальных запросов).

Третье место заняли жители Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, которые отправили 47 заявлений (14 %).

Четвертую позицию заняла Новосибирская область, опустившаяся на две строки по сравнению с предыдущим рейтингом, – 29 заявлений (9 %).

Пятый пункт списка заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область с 26 заявлениями (8 %).

Закрывает шестерку лидеров Краснодарский край с результатом 18 заявлений (5,3 %).

Ранее мы рассказывали, в каких регионах омичи охотнее покупают недвижимость. И что приезжие в Омск из других городов могут поселиться в двух соседствующих микроквартирах у цирка.