Площадь студий едва превышает 10 кв. метров.

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу две маленькие квартиры-студии. Обе находятся на первом этаже дома на улице Учебной, 197 (район Цирка). За первую квартиру площадью 10 кв. м просят 1 млн 550 тыс. рублей.

Собственник сообщает, что в комнате натяжныe потoлки с встрoенными светильникaми, пластиковое окно, качественная вxоднaя двepь. Также имеется свой сaнузел и куxня. С соседями по секции контактировать не придется, ибо в квартире имеется собственный санузел и кухня. На всех коммуникациях стоят счетчики.

Вторая студия площадью 11 кв. м может похвастаться тем же набором удобств. Отмечается новый унитаз. За это жилье собственник просит уже побольше – 1 млн 650 тыс. рублей. Примечательно, что соседние квартиры продают разные продавцы.

Ранее мы сообщали, что омичам придется копить 7 лет и жить впроголодь, чтобы купить квартиру не в кредит.