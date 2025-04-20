Если не брать ипотеку и откладывать на новое жилье всю зарплату.

За какой срок жители различных регионов России могут собрать необходимую сумму на покупку квартиры на вторичном рынке без привлечения ипотечного кредита, подсчитал сайт «Мир Квартир».

При расчетах учитывалось условие полного расходования ежемесячного дохода на накопления, а проживание в этот период перекладывалось бы на второго члена семьи или иной источник дохода. Цены на жилье использовались актуальные по каждому региону, полученные из внутренней базы сайта, а данные о средних зарплатах брались из последних публикаций Росстата.

Омская область заняла 60-е место по скорости накопления средств на собственное жилье из 85 регионов. Средний житель региона сможет скопить нужную сумму за 7,2 года, имея среднюю зарплату 65,1 тыс. руб. и покупая квартиру стоимостью 5,6 млн руб.

Быстрее всего накопить удастся жителям Чукотского автономного округа и Мурманской области – им понадобится всего 3,5 года. Наибольшее время до покупки собственного жилья ожидает жителей Дагестана, которым придется копить практически 15 лет.

А среднестатистическому россиянину потребуется 5,6 года, чтобы отложить полную сумму на собственную квартиру. Год назад этот показатель был выше – 5,9 года. Эксперты связывают уменьшение сроков с тем, что средняя зарплата растет быстрее, чем цены на жилье.