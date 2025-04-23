Столица интересует омичей меньше, чем юг.

Омский Росреестр представил статистику за первый квартал 2025 года по экстерриториальному порядку оформления недвижимости. С января по март 2025 года Омским управлением Росреестра было принято 262 заявления на дистанционную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, расположенной в других субъектах России.

Первое место по предпочтениям омичей при покупке недвижимости в других регионах поделили Краснодарский край и Новосибирская область – по 44 заявления, что составляет 17 % от общего числа обращений. Второе место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область (40 заявлений, или 15 %). Третье место занимают Москва и Московская область с 32 заявлениями (12 %), улучшив свой результат по сравнению с прошлым кварталом.

Четвертая позиция – Тюменская область с 23 заявлениями (9 %). Пятая строка рейтинга принадлежит Калининградской области – 9 заявлений (3,4 %).

Суммарно на четыре столичных региона приходится 72 оформленных омичами объекта недвижимости (27 %). Регионы Южного федерального округа суммарно собрали 59 заявлений (около 22 %).

Ранее сообщалось, что жителю Омска потребуется откладывать в среднем по 60 тыс. рублей в месяц на протяжении 7 лет, чтобы купить квартиру не в ипотеку.