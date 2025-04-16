Заключен контракт на 78 млн рублей.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска заключило новый контракт на нанесение дорожной разметки. Исполнителем выступила компания ООО «Дороги Урала», зарегистрированная в Свердловской области. Предприятию предстоит нанести разметку на городские магистрали с применением термопластика в два этапа: первый – с момента подписания договора до конца мая, второй – с 1 июня по 30 июня.

Начальная цена контракта составляла 78,65 миллиона рублей, однако по итогу торгов контракт подешевел на 400 тысяч и ушел за 78,26 миллиона.

В 2023 году эта компания уже выигрывала подобные торги. Недавно же контракт на нанесение дорожной разметки за 10 миллионов рублей выиграл Евгений Лобанов, который является одним из учредителей ООО «Дороги Урала».

Ранее сообщалось, что в Омске восстановят 30–40 % дорожной разметки.