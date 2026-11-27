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Аукцион по продаже шести недостроев на углу 6-й Ленинградской и 6-й Станционной, назначенный на 26 ноября, не состоялся. В протоколе комиссии список заявителей оказался пуст.

Напомним, что мэрия выставила шесть зданий общей площадью 5,2 тыс. кв. м одним лотом. Начальная цена построек – 18 млн 796 тыс. рублей. Покупателю по условиям торгов придется выкупить и участок площадью 11 га за 97 млн 488 тыс. рублей.

Интерес к комплексу с землей у бизнеса так и не появился. В феврале за него просили 157 млн 845 тыс. рублей, а в апреле и июле заявок на торги не поступило вовсе. К ноябрю цену зданий снизили почти на 4,3 млн рублей, а участка – еще на 37,3 млн рублей.