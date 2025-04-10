Подрядчик приступит к работам уже в конце следующей недели.

Сегодня, 10 апреля, на заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры обсуждался вопрос о соответствии нанесения дорожной разметки установленным требованиям, параметрам и схемам.

В 2024 году на нанесение дорожной разметки в Омске было выделено около 100 миллионов рублей. Основные магистрали города были размечены с использованием пластичных материалов, а также лакокрасочных покрытий. Всего разметку нанесли на 56 улицах.

Директор бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов рассказал, что в рамках гарантийных обязательств подрядчиков, проверяющих качество выполненных работ, в марте текущего года были проведены проверки и определены участки, требующие восстановительных работ. Новую разметку начнут наносить в конце следующей недели.

– В марте мы с подрядчиком вышли, участки определили, и они начнут восстанавливать эту разметку. Из общего объема это порядка 30–40 %, – сказал Глебов.

Помимо этого, в 2025 году продолжатся работы по обновлению дорожной разметки, включая использование пластичных материалов. Для этих целей уже привлечены две подрядные организации. Представители мэрии отметили, что, несмотря на высокую стоимость, такие материалы обладают большей долговечностью по сравнению с красками, что делает их применение экономически оправданным решением.

Депутаты горсовета выслушали эту информацию и приняли ее к сведению.