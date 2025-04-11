Эту работу необходимо провести до 20 мая.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Омска продолжит сотрудничество с индивидуальным предпринимателем из Свердловской области Евгением Лобановым. Согласно конкурсной документации, бизнесмену поручат до 20 мая нанести дорожную разметку трех типов на определенные участки, список которых позднее предоставит заказчик.

На обновление разметки мэрия выделила 10 миллионов рублей. В ходе торгов участники предлагали свою стоимость нанесения одного квадратного метра каждого вида разметки. Лобанов предложил наименьшую цену, что позволило ему обойти двух конкурентов и взять на себя обязательство по нанесению разметки на большее число участков.

Отметим, что весной 2024 года Лобанов уже выигрывал подобные торги. Год назад контракт на нанесение разметки в Омске получила компания «Дороги Урала», одним из учредителей которой является сам Лобанов.