·Авто

В Омске собираются потратить 80 млн на новую разметку

Работы стартуют в середине апреля.

Мэрия Омска начала поиск подрядчика для нанесения дородной разметки в городе. На эти цели власти планируют потратить около 80 млн рублей, сообщил мэр Сергей Шелест. Работы стартуют 15 апреля, если позволят погодные условия.

– Будем использовать современные материалы: термопластик со светоотражающими шариками, холодный пластик, специальную стойкую эмаль белого и желтого цветов. Особые требования – к качеству работ и гарантии. Пластиковая разметка должна сохраняться на дорожном покрытии не менее года, в противном случае подрядчик обязан ее переделать, – написал мэр в своем телеграм-канале.

В прежние годы работы по нанесению разметки на омские дороги в основном начинались летом.

