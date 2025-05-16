Омичам теперь не придется перешагивать через выбоины на дорогах.

Жители Нефтяников поделились информацией о том, что спустя день после нанесения на дорожные ямы разметки пешеходного перехода выбоины засыпали асфальтом. Администрация Омска обещала, что пешеходный переход на ул. Мамина-Сибиряка – это временная мера, однако никто не думал, что ремонт продолжится буквально на следующий день по свежей краске.

– На Мамина-Сибиряка засыпают ямы на свежеокрашенном пешеходном переходе, – сообщила местная жительница Елена Попова в чате депутата Государственной думы РФ Оксаны Фадиной.

Напомним, что во вторник, 13 мая, омичи, живущие на ул. Мамина-Сибиряка, поделились фотографиями свежей зебры, которую дорожники укладывали прямо на дорожные ямы. Тогда власти успокоили горожан: это временная мера и после полноценного ремонта дороги разметка пешеходника вновь займет свое место на свежем асфальте.