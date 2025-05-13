Власти обещают, что это временная мера.

Жители омских Нефтяников рассказали о новой разметке на улице Мамина-Сибиряка. Специалисты-дорожники клали «полосы» прямо на ямы в асфальте.

Одна из местных жительниц рассказала о проблеме в чате депутата Государственной думы РФ Оксаны Фадиной «Фадина общается 2.0». Как рассказывает жительница Омска, на пешеходном переходе по улице Мамина-Сибиряка уже несколько месяцев сохраняются глубокие выбоины. Вдобавок недавно поверх этих дыр была нанесена неровная дорожная разметка.

– «Огрехи» благоустройства, проведенного в ноябре прошлого года, до сих пор не устранены, к сожалению. К этой проблеме сегодня добавили еще одну. Ведутся работы на ул. Мамина-Сибиряка по разметке пешеходного перехода прямо на ямы,– пишет Елена Попова.

В ответ на жалобу администрация Омска сообщила, что дорожную разметку обновят в текущем году, но это сделают только после завершения ремонтных работ на дороге.

– После проведения аварийного ремонта на участке дороги Мамина-Сибиряка в течение текущего сезона будет повторно нанесена разметка, – ответили в администрации Омска.

Напомним, что нанесением новой дорожной разметки и обновлением старой в Омске занимаются с 22 апреля.