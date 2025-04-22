В основном покрытие нанесут термопластиком.

Подрядная организация вместе с подразделением «Транссигнал», относящимся к Управлению дорожного хозяйства и благоустройства, начала заниматься нанесением новой дорожной разметки на омских улицах. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В текущем году дорожная разметка преимущественно будет наноситься термопластиком, который обладает большей долговечностью и хорошо заметен автомобилистам даже в темноте и при неблагоприятных погодных условиях. Работы стартуют уже сегодня на улицах Маргелова, Светловской и Камышовой.

Специалисты подразделения «Транссигнал» продолжат наносить разметку краской, покрывая ей 94 городские улицы за один сезон. Стоимость всех запланированных мероприятий оценивается примерно в 100 миллионов рублей, общая площадь нанесения разметки составит около 90 тысяч квадратных метров.