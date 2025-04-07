Две трагедии произошли в одной семье.

Выяснились новые детали двух трагедий, произошедших вчера в Муромцевском районе. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 78-летней женщины и 11-летней девочки. Их тела обнаружили после тушения пожара.

Как сообщал ранее «Омск-информ», трагедия произошла 6 апреля в деревне Кокшенево Муромцевского района Омской области. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Повреждена крыша жилого дома, пострадали стены, уничтожены личные вещи и имущество.

Как выяснилось, погибшая женщина приходится родной бабушкой матери 4-летнего малыша, убитого 11 марта в поселке Муромцево, а девочка – племянницей. Напомним, что в преступлении обвиняют 28-летнего отчима мальчика.

Как пишут в комментариях к посту о трагедии в Кокшенево паблика «Голос Муромцево», мама девочки находится в больнице, отец – на СВО. Кроме нее в семье есть еще дети, вещи которых сгорели в этом доме.

Администрация Муромцевского района просит жителей оказать посильную помощь пострадавшим.

– Объявляется сбор гумпомощи, – уточнили в паблике администрации. – Потребуются любые вещи: футболки, брюки, нижнее белье, обувь, куртки, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Пожалуйста, давайте поможем!

Помощь можно отправлять в администрацию района, 1-й этаж ЕДДС, либо в администрацию Бергамакского поселения.