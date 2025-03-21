Во время расследования мать и бабушка убитого мальчика разъезжают по ток-шоу.

В поселке Муромцево Омской области 11 марта произошла страшная трагедия: убийство 2-летнего мальчика. Как сообщает Следственный комитет, в преступлении обвиняют его 28-летнего отчима. Вместе с тем возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики Муромцевского района.

Как поясняет следствие, малыш трижды попадал в больницу с телесными повреждениями.

– ЦРБ сообщала об этом полицейским. В местном отделе полиции по фактам причинения мальчику телесных повреждений были проверки, однако в возбуждении уголовного дела в результате было отказано. Малыш якобы то сам упал, то его ударила сестра, – цитирует КП-Омск силовиков.

Тем временем мать и бабушка убитого в Муромцево малыша принимают участие в ток-шоу в Москве.

– Уговорили ехать как-то. Приехали к нам почти на похороны и сказали: «Если не поедете на программу, мы у вас остальных детей отберем!». Мне там даже не дали слово сказать. Просто облили грязью, – цитирует Om1.ru слова бабушки.

Обе, и мать, и бабушка, боятся возвращаться в Муромцево из-за односельчан. Муромчане уверены, что в жестокой смерти ребенка виновата мать.