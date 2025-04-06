Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной возгорания стала неисправная печь.

Сегодня утром, 6 апреля, в деревне Кокшенево Муромцевского района случился страшный пожар.

При тушении возгорания сотрудники МЧС России обнаружили тела 78-летней женщины и 11-летней внучки. Пожар на 56 «квадратах» ликвидировали 7 сотрудников ведомства, задействовав 2 единицы техники. В результате возгорания частично обвалилась кровля дома. Причиной пожара стала неисправная печь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Силовики установили, что в момент пожара старушка находилась дома вместе с внучкой. Предварительная причина смерти – острое отравление угарным газом.

Прокуратура Муромцевского района взяла расследование на контроль.

1466
·Происшествия

Причиной возгорания стала неисправная печь.

Сегодня утром, 6 апреля, в деревне Кокшенево Муромцевского района случился страшный пожар.

При тушении возгорания сотрудники МЧС России обнаружили тела 78-летней женщины и 11-летней внучки. Пожар на 56 «квадратах» ликвидировали 7 сотрудников ведомства, задействовав 2 единицы техники. В результате возгорания частично обвалилась кровля дома. Причиной пожара стала неисправная печь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Силовики установили, что в момент пожара старушка находилась дома вместе с внучкой. Предварительная причина смерти – острое отравление угарным газом.

Прокуратура Муромцевского района взяла расследование на контроль.

1466