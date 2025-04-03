Первый проректор ОмГПУ опроверг информацию о своем переходе на руководящий пост в другой вуз.

Первый проректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт высказался о своем вероятном назначении на пост ректора ОмГУ. Информация об этом появилась вчера, 2 апреля.

Инсайдеры утверждают, что нынешнему главе «классического» университета Сергею Замятину присмотрели место в одном из вузов Поволжья. И его место займет бывший зампред правительства и экс-министр образования Омской области Иван Кротт, ныне работающий первым проректором ОмГПУ.

Однако бывший чиновник утверждает, что ничего не знает о своем вероятном переходе в другой вуз.

– Я в деревне снег еще не убрал, – иронически заявил «Омск-информу» Кротт. – Кто-то себе сам придумал, сам же прокомментировал, сам же себя назвал знающим. Вот я про это ничего не знаю.

При этом первый проректор ОмГПУ не стал комментировать, поступало ли ему предложение, от которого невозможно отказаться.