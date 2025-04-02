По данным источника «Омск-информа», кандидатуру бывшего министра образования неофициально одобрили на федеральном уровне.

В истории с кадровыми изменениями в Омском государственном университете появились новые подробности. Ранее портал «Город55» сообщал, что нынешний ректор ОмГУ Сергей Замятин может уйти со своего поста, его место может занять экс-министр образования региона Иван Кротт.

Как уточнили «Омск-информу» инсайдеры, знакомые с ситуацией, Кротт действительно может сменить нынешнего ректора, томича Сергея Замятина.

– Да, действительно, кандидатуру Кротта неофициально одобрили в качестве ректора ОмГУ в Министерстве просвещения РФ. В кулуарах регионального кабмина шокированы тем, как информация так оперативно просочилась в университетские круги, – сообщил инсайдер.

Сам бывший вице-губернатор, экс-министр образования, первый проректор ОмГПУ Иван Кротт недоступен для оперативных комментариев.