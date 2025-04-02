Вместо уроженца Томска Сергея Замятина вуз может возглавить бывший омский вице-губернатор.

Появились данные о смене руководства в Омском государственном университете имени Достоевского. Как утверждает источник телеграм-канала «Города55», в ближайшее время ректор Сергей Замятин может переместиться в один из вузов Поволжья. Его место прочат бывшему вице-губернатору, экс-министру образования, экс-ректору ОмГПУ Ивану Кротту.

Официального подтверждения эта информация пока не получила. В пресс-службе ОмГУ «Омск-информу» заявили, что не располагают какими-либо на эту тему. Впрочем, и не опровергли этот инсайд.

Отметим, что уроженец Томска Сергей Замятин приехал делать карьеру вузовского чиновника в Омск в декабре 2021 года с поста начальника информационно-аналитического управления Томского политехнического университета. В декабре 2022 года он официально возглавил Омский государственный университет. Что касается Ивана Кротта, то с конца прошлого года он работает в должности первого проректора Омского государственного педагогического университета.