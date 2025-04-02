Ларек, переживший несколько мэров Омска, начали сносить.

История со сносом незаконных киосков в Нефтяниках, куда недавно наведывался с внезапным рейдом мэр Омска Сергей Шелест, получила продолжение. Ларек, спрятавшийся за остановкой «Кинотеатр «Кристалл», глава города заприметил, по всей видимости, совершенно случайно. Он распорядился снести уродливый павильон, который к тому же оказался еще и незаконным.

Торговая точка, известная жителям омских Нефтяников, «украшала» собой остановку более 20 лет. Все это время здесь можно было приобрести легкие закуски и газированную воду. А по ночам – еще и алкоголь.

Пару дней назад на павильоне появилось сообщение для владельца с просьбой убрать строение самостоятельно. А сегодня рабочие приступили к демонтажу объекта, начав с коммуникаций и вывески.