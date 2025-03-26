Городская администрация намерена убрать 328 киосков.

В Омске продолжается массовый вынос НТО. Такое поручение ранее озвучил глава региона Виталий Хоценко. В планах мэрии города убрать до конца года 328 нестационарных торговых объектов, установленных на муниципальной земле без разрешительных документов. Ситуацию лично держит на контроле мэр Сергей Шелест.

Как пояснили в городской администрации, собственники могут самостоятельно убрать такие ларьки после предупреждения. Если объект продолжает стоять, его демонтируют принудительно.

– Первоочередному выносу подлежит брошенное имущество, незаконно установленное на остановках общественного транспорта, находящееся в границах работ в зоне реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, самовольно размещенные объекты. Подобные киоски выявляются в ходе объезда округов специалистами администрации города, а также по обращениям самих омичей,– пояснил порядок сноса специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля Омска Владимир Леонтев.

С начала нынешнего года вынесли 52 таких объекта. Сегодня подрядчик демонтировал павильоны на остановке «11-я Рабочая» и по улице Гашека.

– Время выноса таких объектов всегда разное. Павильоны с фундаментом мы демонтируем полностью. Например, у НТО на остановке «11-я Рабочая» залит пол, уложена плитка – работы могут занять один-два дня. Есть и такие НТО, как на Гашека, которые можно подцепить, погрузить и увезти на штрафстоянку, – рассказал представитель подрядчика Сергей Подшендялов.

Объекты, представляющие ценность, вывозят на специальную площадку. Владельцы могут забрать их, оплатив расходы по демонтажу и транспортировку.

Ранее депутаты горсовета на пленарном заседании внесли в Заксобрание инициативу об изменениях в Кодекс Омской области об административных правонарушениях. Городские парламентарии предложили отменить такую меру, как предупреждение владельца, а также призвали увеличить размер штрафов. Сейчас они составляют: для граждан: от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных лиц: от 10 до 14 тысяч рублей; для юридических лиц: от 20 до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.