Губернатор Омской области заявил, что ни в одном городе не видел такого количества киосков. И пригрозил кадровыми решениями.

Сегодня, 17 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко на аппаратном совещании резко высказался против засилия ларьков и павильонов в городе. Он буквально «наехал» на глав округов и призвал выявлять незаконно установленные нестационарные торговые объекты и сносить их.

– Приостановите все ваши выдачи разрешений на установку этих ларьков убогих. У нас ни одного нового незаконного нестационарного объекта появиться в городе не должно. Более того, даю вам поручение бороться со всеми этими незаконно установленными ларьками, выносить предписания, чистите город, – заявил омский губернатор.

По информации мэрии, в Омске 355 таких торговых точек. Постепенно администрация избавляется от павильонов, которые незаконно стоят на муниципальной земле. Их количество также неприятно удивило губернатора.

– Такого количества ларьков нигде не видел, ни в одном городе, – подчеркнул Хоценко. – Уважаемые главы, если кто-то из вас хоть одно разрешение выдаст, не обижайтесь. Вместе работать не будем. Более того, занимайте активную позицию, выявляйте незаконные ларьки.

Добавим, что мэр Омска Сергей Шелест в начале марта давал поручение департаменту контроля, экономическому блоку и администрациям округов активизировать работу по выносу нестационарных торговых объектов.