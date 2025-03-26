Омский горсовет инициировал ужесточение наказания для владельцев незаконных киосков. Окончательное решение примут областные законодатели.

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях. Народные избранники считают необходимым ужесточить наказания за несанкционированное размещение киосков на улицах города.

В частности, речь идет об увеличении размеров административных штрафов. Но важны не только суммы штрафов. Как пояснил разработчик этой инициативы – председатель комитета ОГС по вопросам экономического развития Алексей Провозин, важнее всего – неизбежность наказания.

– Мы создали предложение для Законодательного собрания Омской области. А именно устранить такую меру, как «предупреждение». То есть карать сразу. И штрафы изменить. Размер штрафов мы предложили администрации Омска. И уже наши коллеги из Законодательного собрания примут дальнейшие решения. Но для нас не столько важен размер штрафа, сколько неизбежность наказания. О чем мы должны предупреждать человека, который идет ставить незаконный киоск? Он все прекрасно и так знает, – пояснил свою позицию Алексей Провозин.

По его словам, незаконные киоски портят облик города, который стал молодежной и культурной столицей. Вся торговля должна быть санкционированной. Проект решения принят во всех чтениях.