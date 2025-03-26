Омск-Информ
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·Общество

Омский горсовет инициировал ужесточение наказания для владельцев незаконных киосков. Окончательное решение примут областные законодатели.  

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях. Народные избранники считают необходимым ужесточить наказания за несанкционированное размещение киосков на улицах города.

В частности, речь идет об увеличении размеров административных штрафов. Но важны не только суммы штрафов. Как пояснил разработчик этой инициативы – председатель комитета ОГС по вопросам экономического развития Алексей Провозин, важнее всего – неизбежность наказания.

– Мы создали предложение для Законодательного собрания Омской области. А именно устранить такую меру, как «предупреждение». То есть карать сразу. И штрафы изменить. Размер штрафов мы предложили администрации Омска. И уже наши коллеги из Законодательного собрания примут дальнейшие решения. Но для нас не столько важен размер штрафа, сколько неизбежность наказания. О чем мы должны предупреждать человека, который идет ставить незаконный киоск? Он все прекрасно и так знает, – пояснил свою позицию Алексей Провозин.

По его словам, незаконные киоски портят облик города, который стал молодежной и культурной столицей. Вся торговля должна быть санкционированной. Проект решения принят во всех чтениях.

·Общество

Омский горсовет инициировал ужесточение наказания для владельцев незаконных киосков. Окончательное решение примут областные законодатели.  

Сегодня, 26 марта, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях. Народные избранники считают необходимым ужесточить наказания за несанкционированное размещение киосков на улицах города.

В частности, речь идет об увеличении размеров административных штрафов. Но важны не только суммы штрафов. Как пояснил разработчик этой инициативы – председатель комитета ОГС по вопросам экономического развития Алексей Провозин, важнее всего – неизбежность наказания.

– Мы создали предложение для Законодательного собрания Омской области. А именно устранить такую меру, как «предупреждение». То есть карать сразу. И штрафы изменить. Размер штрафов мы предложили администрации Омска. И уже наши коллеги из Законодательного собрания примут дальнейшие решения. Но для нас не столько важен размер штрафа, сколько неизбежность наказания. О чем мы должны предупреждать человека, который идет ставить незаконный киоск? Он все прекрасно и так знает, – пояснил свою позицию Алексей Провозин.

По его словам, незаконные киоски портят облик города, который стал молодежной и культурной столицей. Вся торговля должна быть санкционированной. Проект решения принят во всех чтениях.