Мэр Омска отметил, что таких торговых точек быть не должно.

Мэр Омска Сергей Шелест решил провести внезапный рейд в Нефтяники. Вместе с директором департамента контроля Марком Рогозиным и главой Советского округа Сергеем Финашиным глава города наведался в те места, где собираются выносить незаконно установленные киоски и торговые павильоны.

Шелест обнаружил массу интересного. В частности, заприметил неучтенный киоск возле остановки «Кинотеатр «Кристалл».

– Здесь неприглядный торговый объект «спрятался» за ТОКом, но стоять ему здесь осталось буквально пару дней, – вынес приговор торговому объекту, простоявшему в этой локации больше 20 лет, мэр Омска.

С начала года на штрафстоянку отправились уже 63 незаконных киоска с остановочных пунктов «Заря», «Ул. Рабиновича», «Городок Водников», «Омский Дом дружбы» и ряда других. Глава города напомнил, что предприниматели могут забрать свои павильоны, возместив городу затраты за их демонтаж и хранение. Но есть одно «но»: сотрудники депконтроля намерены строго следить за тем, чтобы торговая точка не возникла на прежнем месте.

Кроме того, Сергей Шелест увидел палаточный рынок у ДК имени Малунцева. Мэр распорядился донести до иногородних коммерсантов, что нужно торговать в специально отведенных местах, на муниципальных рынках. Но при этом нужно иметь соответствующие документы.

Отметим, что незаконные торговые точки городские власти начали массово сносить после разноса губернатора Виталия Хоценко из-за «убогих» киосков. Ранее депутаты горсовета предложили своим коллегам из Заксобрания увеличить штрафы за незаконные ларьки.