В Госдуме обеспокоены ситуацией с обеспеченностью жильем детей-сирот в регионах.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала регионы, где наблюдается самая большая очередь на жилье для детей-сирот. В списке и Омская область.

– Первое место – у Иркутской области, там в очереди на жилье состоят 10 525 детей-сирот. В Кемеровской области – 7004 претендента, в Забайкальском крае – 7003, в Свердловской области – 6743 ребенка, в Омской – 6411 детей, в Краснодарском крае – 6298 детей, в Алтайском крае – 5568 детей, в Красноярском крае – 5518 детей, в Республике Башкортостан – 5128 детей, в Республике Бурятия – 5076 детей, – сказала Останина.

Данные по обеспеченности жильем детей-сирот предоставили сами регионы. Ранее сообщалось, что в Омской области не могут найти 1600 детей-сирот. Позже 400 из них все-таки были обнаружены.