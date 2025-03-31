В ведомстве заявили, что актуализация списков выпускников интернатов и домов ребенка, нуждающихся в жилье, затрудняется их мобильностью.

В Министерстве образования Омской области объяснили, почему регион занимает второе место в стране по числу сирот, не заявивших о своем праве на жилье от государства. Их в регионе 1,6 тыс. человек.

В ведомстве рассказали, что проблемы с актуализацией списков детей-сирот, нуждающихся в жилье, затрудняется их мобильностью. На 1 января 2025 года министерство образования региона направило в Министерство просвещения РФ данные о 1,6 тысячи граждан, не проживающих на территории, в списках которой они числятся. Эти 1,6 тысячи человек не заявили о своем праве на жилье от государства.

На данный момент ревизия списков проведена во всех районах, кроме Омска. По итогам этой работы 198 человек исключены из списка по различным причинам, в том числе и в связи с переездом в другой регион, а более 200 – переведены в список района, на территории которого они проживают в настоящее время.

В регионе введена социальная поддержка в виде выдачи сертификата на приобретение жилого помещения. В 2024 году было выдано 247 таких сертификатов и приобретено 408 квартир. По данным на 28 марта в списке состоит 6426 человек с правом на жилье от государства.