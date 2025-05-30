Минстрой объяснил отсрочку желанием помочь большему числу сирот и учесть опыт других регионов.

В Омской области решили отложить рассмотрение законопроекта, который предполагал снижение минимальной площади жилья для детей-сирот с 33 до 25 квадратных метров. Об этом РБК Омск сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

– Проект закона находится в стадии активного обсуждения, в том числе с экспертным сообществом. Принятие закона в текущем бюджетном году не планируется, – заявили в ведомстве.

В Минстрое прокомментировали отсрочку рассмотрения законопроекта, пояснив, что инициатива была направлена на расширение охвата – снижение нормы площади позволило бы обеспечить жильем большее число сирот. Также в ведомстве отметили, что аналогичный подход, приравнивающий площадь квартир к соцнайму, уже успешно применяется в некоторых субъектах РФ.

Напомним, что ранее в минстрое хотели установить для детей-сирот площадь жилья по стандартам соцнайма в их районе, но не больше 25 квадратных метров, независимо от количества жильцов.