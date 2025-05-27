Сейчас детям-сиротам выделяют квартиры по 33 квадратных метра.

Власти региона предложили уменьшить норму предоставляемого жилья для детей-сирот с 33 до 25 квадратных метров. Об этом говорится в проекте поправок к региональному Кодексу о социальной защите отдельных категорий граждан, размещенном на сайте правительства.

Сейчас сиротам выделяют 33 «квадрата» независимо от того, живут они одни или с семьей. Новый законопроект предлагает приравнять эту норму к стандартам соцнайма в конкретных муниципалитетах. Это значит, что площадь может сократиться до 25 квадратных метров, даже если у получателя жилья есть семья.

В пояснительной записке, подготовленной главой министерства строительства и архитектуры Омской области Александром Рашко, говорится, что изменения подготовлены на основе анализа практики в других регионах. В Минстрое уточнили, что поправки приводят областной закон в соответствие с федеральным законом 159-ФЗ о поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Документ рассмотрят на заседании Законодательного собрания. Если его примут в окончательном виде, поправки подпишет губернатор, и они вступят в силу.