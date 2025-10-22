Не дают квартиру: сирота из Омска обратилась к Бастрыкину

Девушка добилась от следственного комитета проверки.

Сирота из Омска обратилась в приемную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Девушка пожаловалась на то, что ей не дают положенное по закону жилье.

С 2017 года омичка состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. У девушки уже двое своих детей, но квартиру ей так и не дали. Обращения к чиновникам и в другие компетентные органы ничего не дают.

В связи с этим следственный комитет начал проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя омского СК Евгению Осадчуку доложить о предварительных и окончательных результатах этой проверки.