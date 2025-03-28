Они не обратились за государственной поддержкой.

Омская область заняла второе место среди российских регионов по числу сирот, не заявивших о своем праве на жилье от государства. Их в регионе 1,6 тыс. человек.

Первое место заняла Бурятия – там их больше 1,6 тысячи. Как сообщает «Парламентская газета», всего в России о праве на жилье не заявили 9 тыс. сирот.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что это может указывать на недостаточную эффективность постинтернатного сопровождения и поддержку сирот. Генпрокуратура пообещала проверить регионы, где сироты не обратились за получением жилья.

Отметим, что в очереди на жилье остаются более 272 тысяч российских сирот.