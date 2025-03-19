Бенуа Гру подробно рассказал об инциденте в Омске, из-за которого он пропустил матч с «Авангардом».

Выяснились новые подробности инцидента с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру в Омске, из-за которого он пропустил выездной матч с «Авангардом». Ранее сообщалось, что наставник челябинской команды поскользнулся, выходя из машины, и ушиб ногу и голову. Гру некоторое время провел в больнице.

Как оказалось, падение могло закончиться печально. Тренер ударился головой и потерял сознание на 10 минут. В прошлую пятницу, 14 марта, когда произошел инцидент, в Омске прошел ледяной дождь, и город превратился в каток.

– Я споткнулся по дороге на утреннюю раскатку, повредил ногу и голову. Потерял сознание на 10 минут, чувствовал себя плохо. Меня отвезли в больницу, там меня решили подержать пару дней, провели все тесты. Все отлично, с головой все в порядке, – рассказал Бенуа Гру.

Специалист поблагодарил омских врачей, а также клубного доктора «Авангарда».

– Он приходил ко мне в номер, заботился обо мне. «Авангард» предоставил мне доступ ко всему необходимому, хочу поблагодарить эту организацию, – добавил Гру.

Добавим, что в период с 14 по 16 марта в омские травмпункты обратились свыше 900 человек, получивших повреждения в результате падения на улице.