Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Наставник челябинской команды сильно ударил голову и попал в омскую больницу. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру назвал своего отсутствия в матче с омским «Авангардом». Наставник поскользнулся и попал в больницу.

- В Омске я попал в больницу. Я поскользнулся, выходя из машины, и ушиб ногу и голову. Сейчас все хорошо, - заявил Бенуа Гру.

Ранее сообщалось, что главный тренер челябинцев почувствовал недомогание, и врачи запретили ему быть на мостике команды. Впрочем, это обстоятельство не помешало «Трактору» одолеть «ястребов» со счетом 4:5.

·Спорт

Наставник челябинской команды сильно ударил голову и попал в омскую больницу. 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру назвал своего отсутствия в матче с омским «Авангардом». Наставник поскользнулся и попал в больницу.

- В Омске я попал в больницу. Я поскользнулся, выходя из машины, и ушиб ногу и голову. Сейчас все хорошо, - заявил Бенуа Гру.

Ранее сообщалось, что главный тренер челябинцев почувствовал недомогание, и врачи запретили ему быть на мостике команды. Впрочем, это обстоятельство не помешало «Трактору» одолеть «ястребов» со счетом 4:5.