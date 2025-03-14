Омск-Информ
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·Спорт

Бенуа Гру не будет на мостике челябинской команды в Омске.

ХК «Трактор» сообщает, что главный тренер команды Бенуа Гру пропустит сегодняшний матч против «Авангарда». Наставник челябинцев почувствовал недомогание, и врачи запретили ему быть на мостике команды.

– Перед встречей в Омске главный тренер «черно-белых» почувствовал недомогание, и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике, – говорится в сообщении челябинцев. – Гру в течение матча будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме. Руководить «Трактором» на лавке в игре против омичей будет Рафаэль Рише.

Челябинская команда является лидером Восточной конференции КХЛ. При этом «Авангард» идет на серии из 12 побед подряд. Сегодняшняя игра станет хорошим экзаменом для обеих команд в преддверии старта Кубка Гагарина. Начало матча в 19:30.

·Спорт

Бенуа Гру не будет на мостике челябинской команды в Омске.

ХК «Трактор» сообщает, что главный тренер команды Бенуа Гру пропустит сегодняшний матч против «Авангарда». Наставник челябинцев почувствовал недомогание, и врачи запретили ему быть на мостике команды.

– Перед встречей в Омске главный тренер «черно-белых» почувствовал недомогание, и медицинский штаб команды принял решение, что сегодня наставника не будет на мостике, – говорится в сообщении челябинцев. – Гру в течение матча будет консультировать тренерский штаб и вносить корректировки в онлайн-режиме. Руководить «Трактором» на лавке в игре против омичей будет Рафаэль Рише.

Челябинская команда является лидером Восточной конференции КХЛ. При этом «Авангард» идет на серии из 12 побед подряд. Сегодняшняя игра станет хорошим экзаменом для обеих команд в преддверии старта Кубка Гагарина. Начало матча в 19:30.