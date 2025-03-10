Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Министерство образования продолжает закупать оружие для образовательных учреждений.

На портале госзакупок размещен очередной заказ Министерства образования Омской области на приобретение макетов оружия. На сей раз ведомство закупает 643 муляжа пистолета Макарова. Ими планируют оснастить предметные кабинеты.

Для приобретения макетов из бюджета выделено 23,6 млн рублей, соответственно, каждый пистолет обойдется казне в 36,7 тыс. рублей. Победитель торгов должен будет поставить товар в течение трех месяцев после заключения госконтракта.

Ранее сообщалось о закупке для школ 643 муляжей наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты и 150 макетов автомата Калашникова. Они будут использоваться в рамках изучения начальной военной подготовки.

·Образование

Министерство образования продолжает закупать оружие для образовательных учреждений.

На портале госзакупок размещен очередной заказ Министерства образования Омской области на приобретение макетов оружия. На сей раз ведомство закупает 643 муляжа пистолета Макарова. Ими планируют оснастить предметные кабинеты.

Для приобретения макетов из бюджета выделено 23,6 млн рублей, соответственно, каждый пистолет обойдется казне в 36,7 тыс. рублей. Победитель торгов должен будет поставить товар в течение трех месяцев после заключения госконтракта.

Ранее сообщалось о закупке для школ 643 муляжей наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты и 150 макетов автомата Калашникова. Они будут использоваться в рамках изучения начальной военной подготовки.