Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Макеты автомата Калашникова будут использовать на уроках основ безопасности и защиты Родины.

Министерство образования Омской области объявило торги на поставку массогабаритных макетов автомата Калашникова АК-74. Ими будут оснащать предметные кабинеты в омских школах.

Всего требуется 150 макетов автоматов, на эти цели из бюджета выделено около 4,3 млн рублей. Автоматы закупают в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

- В рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», оснащаем предметные кабинеты основ безопасности и защиты Родины, а также труда. В 2025 году оснастим кабинеты 643 школ, – приводит заявление Минобра портал «СуперОмск».

Ранее сообщалось о закупке для школ более 643 макетов ручных гранат.

·Образование

Макеты автомата Калашникова будут использовать на уроках основ безопасности и защиты Родины.

Министерство образования Омской области объявило торги на поставку массогабаритных макетов автомата Калашникова АК-74. Ими будут оснащать предметные кабинеты в омских школах.

Всего требуется 150 макетов автоматов, на эти цели из бюджета выделено около 4,3 млн рублей. Автоматы закупают в рамках федерального проекта «Все лучшее детям».

- В рамках федерального проекта «Все лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодежь и дети», оснащаем предметные кабинеты основ безопасности и защиты Родины, а также труда. В 2025 году оснастим кабинеты 643 школ, – приводит заявление Минобра портал «СуперОмск».

Ранее сообщалось о закупке для школ более 643 макетов ручных гранат.