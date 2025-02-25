Омск-Информ
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·Образование

Ими будут оснащены кабинеты ОБЖ. Школьникам расскажут, как обращаться с этими предметами.

Министерство образования Омской области объявило торги на закупку макетов гранат для школ региона. Ими будут оснащать кабинеты ОБЖ. Всего планируется купить 643 макета наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН.

На эти цели выделено около 1,2 млн рублей, соответственно, стоимость одного макета составит более 1800 рублей. Победитель торгов должен будет поставить их в течение трех месяцев.

В школьные курсы ОБЖ возвращается начальная военная подготовка, включающая правила обращения с различными видами вооружения.

·Образование

Ими будут оснащены кабинеты ОБЖ. Школьникам расскажут, как обращаться с этими предметами.

Министерство образования Омской области объявило торги на закупку макетов гранат для школ региона. Ими будут оснащать кабинеты ОБЖ. Всего планируется купить 643 макета наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН.

На эти цели выделено около 1,2 млн рублей, соответственно, стоимость одного макета составит более 1800 рублей. Победитель торгов должен будет поставить их в течение трех месяцев.

В школьные курсы ОБЖ возвращается начальная военная подготовка, включающая правила обращения с различными видами вооружения.