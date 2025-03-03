Стала известна причина внезапного появления на футбольном матче Маринато Гилерме.

На недавнем футбольном матче в Омске местного «Иртыша» против курского «Авангарда» замечен экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Ранее сообщалось, что президент «Иртыша» и одноклубник Гилерме Дмитрий Сычев предложил вратарю подписать контракт с омской командой. Факт переговоров подтверждал и сам Сычев. Но вслед за этим последовала огорчительная для фанатов омского футбола весть: инсайдеры утверждали, что знаменитый спортсмен все-таки отказался от предложения и сосредоточится на работе в академии «Локомотива». Однако, как оказалось, расстраиваться на этот счет рано: окончательное решение еще не принято.

В пресс-службе омской команды заявили, что экс-вратарь «Локомотива» прибыл в Омск для личных переговоров с Сычевым.

– Маринато Гильерме по приглашению Дмитрия Сычева побывал в Омске на первом матче первенства России по футболу «Иртыш» – «Авангард» (Курск). Бывший вратарь сборной России познакомился с футбольной инфраструктурой, вместе с президентом «Иртыша» обсудил варианты дальнейшего сотрудничества, – уточнили «Омск-информу» в пресс-службе.

По данным инсайдеров редакции, футболист все увидел своими глазами и теперь находится в процессе обдумывания решения.

– У него не было понимания, что такое Вторая лига, как выглядит сибирский город, что представляет собой манеж. Теперь Маринато Гилерме многое увидел и может делать выводы, – рассказал анонимный собеседник, знакомый с ситуацией.

Так или иначе, это хорошая имиджевая история для омского клуба.

Маринато Гилерме приехал в Россию из Бразилии в 2007 году и длительное время выступал за московский «Локомотив». В ноябре 2015 года получил российский паспорт и сыграл 19 матчей за сборную России, став первым натурализованным иностранцем в ее составе.