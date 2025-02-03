39-летний Маринато Гильерме провел за «Локомотив» 14 сезонов.

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев пригласил в омскую команду своего бывшего одноклубника, 39-летнего Маринато Гильерме. Бразилец с российским паспортом провел за «Локомотив» 14 сезонов. Звезды футбола затеяли шуточную переписку в соцсетях.

– С футболом не завязал еще? – спросил Сычев у Гильерме.

На что голкипер не растерялся.

– Брат мой, с тобой я всегда готов! Поехали, – ответил бразильский футболист.

В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России и перестал считаться «легионером» в чемпионате страны, а в марте 2016 года получил первый вызов в нашу сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Дебютировал за сборную России 26 марта, выйдя на замену после перерыва в матче против Литвы (3:0). Был основным голкипером сборной в отборочном турнире к Евро-2020, где пропустил восемь голов, при этом сумел в шести матчах сохранить свои ворота в неприкосновенности. Омский «Иртыш» сейчас находится во втором учебно-тренировочном центре в Новороссийске, готовясь к возобновлению сезона. Сроки приезда в Омск русского бразильца не называются.