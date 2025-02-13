Президент команды заявил об активной стадии переговоров.

Президент омского футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев дал прогноз по срокам перехода в омскую команду своего бывшего одноклубника, 39-летнего Маринато Гильерме. Бразилец с российским паспортом провел за «Локомотив» 14 сезонов. Ранее сообщалось, что Сычев позвал приятеля играть за омский клуб.

Но о конкретике говорить рано.

– Пока идет обсуждение перехода, еще рановато говорить. Процесс переговоров идет, ждем, – цитирует Матч ТВ Сычева.

Отметим, что «Иртыш» выступает в дивизионе «А» в группе «серебро» Второй лиги.

В ноябре 2015 года Гильерме получил гражданство России и перестал считаться «легионером» в чемпионате страны, а в марте 2016 года получил первый вызов в нашу сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды.

Был основным голкипером сборной в отборочном турнире к Евро-2020, где пропустил восемь голов, при этом сумел в шести матчах сохранить свои ворота в неприкосновенности.