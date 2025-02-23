Омск-Информ
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·Спорт

Маринато Гилерме решил «завязать» с карьерой футболиста.

Бывший вратарь сборной России по футболу 39-летний Маринато Гильерме, похоже, отказался от предложения своего бывшего одноклубника, ныне президента футбольного клуба «Иртыш» Дмитрия Сычева сыграть за омскую команду. 

Бразилец с российским паспортом провел за «Локомотив» 14 сезонов и покинул команду в июле прошлого года в связи с истечением контракта.

По информации источника Матч ТВ, вратарь все‑таки принял решение не продолжать карьеру футболиста и сосредоточиться на работе в академии «Локомотива». Ранее Дмитрий Сычев подтверждал факт переговоров с Гильерме. Официальной информации на этот счет не появлялось.

·Спорт

Маринато Гилерме решил «завязать» с карьерой футболиста.

Бывший вратарь сборной России по футболу 39-летний Маринато Гильерме, похоже, отказался от предложения своего бывшего одноклубника, ныне президента футбольного клуба «Иртыш» Дмитрия Сычева сыграть за омскую команду. 

Бразилец с российским паспортом провел за «Локомотив» 14 сезонов и покинул команду в июле прошлого года в связи с истечением контракта.

По информации источника Матч ТВ, вратарь все‑таки принял решение не продолжать карьеру футболиста и сосредоточиться на работе в академии «Локомотива». Ранее Дмитрий Сычев подтверждал факт переговоров с Гильерме. Официальной информации на этот счет не появлялось.