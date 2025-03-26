«Омск-информ» решил выяснить, каково работать доставщиком и сколько на этом можно заработать.

Спрос больше, чем на программистов

В последние годы в России растет популярность доставки продуктов и товаров повседневного спроса на дом. В первом квартале 2024 года рынок вырос на 55 % и достиг 310 млрд рублей. Интенсивный рост происходил за счет регионов Сибири и Дальнего Востока, где эта услуга еще не так развита, как в центральной части страны.

По итогам 2024 года курьеры вошли в топ-15 наиболее востребованных профессий в стране, обогнав инженеров-конструкторов, слесарей и программистов.

Как сообщили «Омск-информу» в рекрутинговой компании HeadHunter, в 2024 году в Омской области объем вакансий для курьеров удвоился по сравнению с 2023 годом. Потребность велика и продолжает расти. – Рыночный диапазон зарплат, которые работодатели предлагают в вакансиях для курьеров в этом году в Омской области, составил 122 818 – 199 195 рублей, – отмечают специалисты сервиса по поиску работы. За неполные два месяца 2025 года свои резюме открыли или обновили 1,5 тыс. кандидатов-омичей, готовых к трудоустройству курьерами. Работодатели за тот же период открыли более 600 курьерских вакансий. На одно предложение о работе сейчас приходится 2,3 резюме потенциальных кандидатов, что ниже нормы для рынка труда (она начинается от 4-х резюме на вакансию), и говорит о том, в регионе сложился дефицит курьерских кадров.

100 тысяч в месяц

Никита, чтобы получить такую сумму, нужно отработать около 150 часов. Отметим, что при стандартном 8-часовом рабочем дне в месяц выходит 144 рабочих часа. Доходы курьеров действительно могут быть выше среднего. По данным статистиков, средняя зарплата в регионе в минувшем году превысила 65 тыс. рублей . Как рассказал «Омск-информу» один из сотрудников сервиса доставки «Самокат», чтобы получить такую сумму, нужно отработать около 150 часов. Отметим, что при стандартном 8-часовом рабочем дне в месяц выходит 144 рабочих часа.

Никита работает в «Самокате» уже шестой месяц и зарабатывает по 100 тыс. рублей. Трудиться, по его словам, приходится много.

– Так как я еще учусь, то обычно по будням работаю по 6 часов: с 18:00 до 00:00. По выходным – по 12–14 часов: с 10:00 или 12:00 до 00:00. Стараюсь отрабатывать в месяц около 200 часов, поэтому зарабатываю около 100 тысяч. Но так делают не многие, – рассказал Никита.

Зарплата зависит не только от отработанного времени. На нее влияют количество доставок, время года, погода и праздники. А вот чаевые курьерам дают очень редко.

– Зимой за каждый заказ платят по 40 рублей плюс 105 рублей в час. Часто бывают надбавки за погоду – по 10 рублей к заказу. В праздники обычно много бонусов, – отметил курьер.

Официальной нормы заказов в час, которую нужно выполнять, в «Самокате» нет. Однако принято считать, что за час надо делать минимум 4 заказа. Никита старается делать 5-6 заказов.

Меньше всего заказов обычно до 12:00, больше всего – вечером после 19:00.

Легко только на первый взгляд

В основном курьеры в Омске – парни-студенты, для которых это подработка на время учебы. Несмотря на то что в этом году «Самокат» начал нанимать на работу детей, в коллективе Никиты несовершеннолетних нет.

– За полгода, что я работаю, у нас было всего две девушки. Продержались меньше месяца, – отмечает омич.

Причиной может быть то, что работа курьера физически тяжелая. Особенно зимой, когда, по словам Никиты, снежную кашу во дворах не вычищают неделями.

– Людей приходит много, так как работа, на первый взгляд, кажется легкой. Но мало кто из новичков остается надолго. Не так уж просто ездить несколько часов на велосипеде, еще и с рюкзаком за спиной, который иногда может очень много весить, – рассказывает парень.

Однако, несмотря на большую текучку, по словам Никиты, в Омске сейчас сложно устроиться в «Самокат».

Главный плюс – свободный график

Смены в «Самокате» могут длиться от 4 до 16 часов. Для студентов это очень удобно.

– График абсолютно свободный – захотел, вышел на 4 часа, захотел – на 16 часов. Сам решаешь, сколько тебе работать. И неплохая оплата труда, – перечисляет Никита.

Транспорт для работы предоставляет компания. Она же занимается ремонтом в случае поломки. Еще один плюс – дружный коллектив.

– Мы общаемся между курьерами. Если работать по 16 часов в день и не общаться, то поедет крыша. Я работаю в 5 км от дома и не хочу переводиться поближе только из-за коллектива. Мы помогаем друг другу, веселим, поддерживаем, – отмечает Никита.

Но, несмотря на имеющиеся плюсы, для многих курьеров это не постоянная работа, которой бы хотелось посвятить всю жизнь, а прибыльная подработка. Хотя бывают исключения. По словам Никиты, в его коллективе есть люди, которые работают курьерами не первый год.

Работа не для всех