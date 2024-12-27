Статистики опубликовали данные за октябрь.

Средняя зарплата омичей по итогам октября составила 65 133 рубля. По данным Омскстата, в сравнении с сентябрем она выросла на 1,7 %, или на 1312 рублей.

С января по октябрь омичи в среднем зарабатывали 62 074 рубля. Это на 16,3 % больше, чем в прошлом году.

Отметим, что средняя зарплата считается по общей методике. Фонд начисленной зарплаты всех работников складывают и делят на среднесписочную численность всех работников.