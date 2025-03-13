Этой зимой спрос на курьеров и зарплатные предложения сервисов доставки выросли на треть.

С декабря по март спрос на курьеров в Омске вырос на 33 %, выяснили аналитики Авито Работы. Зарплатные предложения сервисов доставки тоже увеличились на треть.

Больше всего сейчас нужны автомобильные курьеры – на них приходится 47 % предложений о работе, а средний заработок, предлагаемый новым соискателям, уже составляет 101 857 рублей в месяц. За год он вырос на 38 %.