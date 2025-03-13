Омск-Информ
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·Общество

Этой зимой спрос на курьеров и зарплатные предложения сервисов доставки выросли на треть.

С декабря по март спрос на курьеров в Омске вырос на 33 %, выяснили аналитики Авито Работы. Зарплатные предложения сервисов доставки тоже увеличились на треть.

Больше всего сейчас нужны автомобильные курьеры – на них приходится 47 % предложений о работе, а средний заработок, предлагаемый новым соискателям, уже составляет 101 857 рублей в месяц. За год он вырос на 38 %.

– Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров объясняется тем, что водители имеют возможность обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов – это делает их особенно востребованными среди работодателей, – отметили в пресс-службе Авито Работы.

Для сравнения, на пеших курьеров сейчас приходится 17 % вакансий, велокурьеры занимают 13 % рынка доставки, а доля курьеров на самокате составляет 11 %. Какие зарплаты предлагают сервисы доставки, смотрите в таблице.
Фактический доход курьеров может зависеть от ряда факторов: количество заказов, продолжительность смен, условия работы (например, наличие дополнительного бонуса за скорость доставки), а также от региона, в котором осуществляется доставка.
·Общество

Этой зимой спрос на курьеров и зарплатные предложения сервисов доставки выросли на треть.

С декабря по март спрос на курьеров в Омске вырос на 33 %, выяснили аналитики Авито Работы. Зарплатные предложения сервисов доставки тоже увеличились на треть.

Больше всего сейчас нужны автомобильные курьеры – на них приходится 47 % предложений о работе, а средний заработок, предлагаемый новым соискателям, уже составляет 101 857 рублей в месяц. За год он вырос на 38 %.

– Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров объясняется тем, что водители имеют возможность обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов – это делает их особенно востребованными среди работодателей, – отметили в пресс-службе Авито Работы.

Для сравнения, на пеших курьеров сейчас приходится 17 % вакансий, велокурьеры занимают 13 % рынка доставки, а доля курьеров на самокате составляет 11 %. Какие зарплаты предлагают сервисы доставки, смотрите в таблице.
Фактический доход курьеров может зависеть от ряда факторов: количество заказов, продолжительность смен, условия работы (например, наличие дополнительного бонуса за скорость доставки), а также от региона, в котором осуществляется доставка.