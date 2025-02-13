У «ястребов» выбыло много заболевших игроков.

Сегодня, 13 февраля, в Хабаровске на «Платинум Арене» «Авангард» сразится с местным «Амуром». Это третья встреча команд в сезоне. Эксперты оценивают шансы команд как равные.

Однако у омичей большое количество выбывших игроков. В списке заболевших оказались нападающие Илья Рейнгардт, Игорь Мартынов, Иван Игумнов, защитник Евгений Кулик и вратарь Михаил Бердин.

Помимо этого, ранее из состава временно выбыли Майкл Маклауд, Алекс Грант, Рид Буше и Эмиль Галимов.

Так что бороться за победу «ястребам» придется, используя всю волю. В прошлой игре команда одолела «Адмирал» со счетом 5:2.

Матч начнется в 15:00 по омскому времени.

Ранее «Авангарду» предрекли быстрый вылет из Кубка Гагарина.