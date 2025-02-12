Несмотря на то что Ги Буше с ходу начал давать результат, успешному выступлению в плей-офф помешают «наследие Звягина» и эпидемия травм.

На популярном сайте Allhockey.ru опубликовали аналитический материал, посвященный омскому «Авангарду». Автор обзора Владислав Ушкин высказался о работе нового главного тренера «ястребов» Ги Буше и заявил, что у омичей слабые перспективы в плей-офф.

– Ги Буше просто выжимает из команды лучшее, что можно в данный момент. Это агрессивный атакующий хоккей. Из-за скверного наследства Звягина, пока что с обилием «привозов» и ошибок. Канадец четко сказал, что на развертывание его системы нужны месяц-полтора. А на самом деле – больше. Не в последнюю очередь из-за повальности травм, – пишет автор. – Но, скорее всего, в этом сезоне систему и вовсе не развернуть. Всему виной ужасающие объемы травматизма. Если «Авангард» закончит регулярку шестым – уже хорошо. Но на фоне травм «Авангард» вряд ли сотворит подвиг в плей-офф. Если только удачно сложатся обстоятельства. Так или иначе, на продолжительный омский кубковый поход надеяться не приходится. Разве что все выздоровеют и сплотятся, но и это в долгосрочной кубковой перспективе не заменит выучку и тактическую гибкость.

При этом Ушкин отмечает, что Ги Буше «держит команду жесткой хваткой», и выразил тренеру уважение за то, что он, по сути, ничего еще не сделав, дает результат.

– С составом творится ужас, а набор очков стабилизирован – в текущих условиях это и есть отличный результат. И это здорово, что на авторитете и ментальных навыках специалист способен столько дать. Потом даст еще больше – работать и выстраивать систему он совершенно точно умеет. Даже если «Авангард» в этом сезоне вылетит в первом раунде – вопросов к Ги Буше быть не должно. На фоне провальных решений и массового травматизма стоит говорить о перспективах следующего сезона. А они видятся позитивными. Но состав перетряхнуть все равно придется, – заключает эксперт.

Вина за проблемы команды в этом сезоне лежит на бывшем главном тренере «ястребов» Сергее Звягине, считает автор. Он элементарно не был готов к работе в топ-клубе. Также виноват в провале омичей экс-генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов, настоявший на назначении Звягина и собравший для него команду.