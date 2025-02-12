Об этом рассказал главный тренер «ястребов» Ги Буше.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда лишилась еще пяти игроков.

– Я вспомнил, как шел на «G-Drive Арену» и был доволен тем, что Прохоркин возвращается. Но, придя туда, узнал, что у нас плюс один в лице Прохоркина и минус пять ребят, которые заболели, – сказал Буше.

Тем не менее команда не сдается, а вчера еще и одолела «Адмирал» со счетом 5:2.

– Мы были рады возвращению некоторых ребят. Многие из них не должны были играть: Игумнов приболел, и его не должно было быть в составе, но он вышел, и Кулик тоже смог, – пояснил тренер. – Посмотрите, какую гигантскую помощь приносит то, что Прохоркин вернулся в состав. Практически месяц его не было и сегодня наш топовый центр играет, забросил две шайбы.

В списке заболевших оказались нападающие Илья Рейнгардт, Игорь Мартынов, Иван Игумнов, защитник Евгений Кулик и вратарь Михаил Бердин.

Помимо этого, ранее из состава временно выбыли Майкл Маклауд, Алекс Грант, Рид Буше и Эмиль Галимов.

Завтра, 13 февраля, «Авангард» проведет матч против «Амура» в Хабаровске в 15:00 по омскому времени.